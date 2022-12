Die Inflation schlägt jetzt auch auf dem Holzheimer Friedhof durch

Plus Die Gebühren für die Beisetzung von Kindern und Erwachsenen im Sarg steigen nur moderat. Die Urnenbestattungen allerdings verdoppeln sich im Preis.

Die Inanspruchnahme des örtlichen Friedhofs wird ab Januar merklich teurer. Ursächlich dafür sind die Kostensteigerungen beim Bestattungsunternehmen, dessen Leistungen künftig mit einem neuen Vertrag abgerechnet werden. Für die deutlich höheren Gebühren bei Urnengräbern gab es bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch ebenfalls eine Erklärung.