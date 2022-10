Die Versorgung mit Fernwärme stößt in Holzheim an ihre Grenzen

Plus Die Nachfrage nach Fernwärme ist in Holzheim groß. Doch die Biogasanlage reicht als Wärmequelle nicht mehr aus, daher sind nun Alternativen gefragt.

Langfristig soll das örtliche Fernwärmenetz flächendeckend eine Versorgung aus erneuerbaren Energien ermöglichen, auch im Ortsteil Neuhausen. Das teilte Projektleiter Leonhard Wiedemann vom Betreiberunternehmen GPJoule bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit. Allerdings reiche dazu die vorhandene Biogasanlage als Wärmequelle nicht aus. Die Verantwortlichen bemühen sich deshalb Wiedemann zufolge bereits um Alternativen.