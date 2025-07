Diebstahl während Fußballspiel Holzheim gegen Jedesheim: Spieler beider Teams bestohlen

Während eines Fußballspiels am Mittwochabend in Holzheim sind Spieler beider Mannschaften bestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu den Kabinen des Heim- sowie Gästeteams am Sportplatz. Aus verschiedenen Taschen und Kleidungsstücken wurde Bargeld entwendet. Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn nahmen den Diebstahl vor Ort auf und konnten DNA-Spuren sichern, wie es im Pressebericht heißt. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zum Täter oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. Das Spiel TSV Holzheim gegen SV Jedesheim endete 7:3. (AZ)

