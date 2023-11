Holzheim

Diese Themen bewegen die Bürgerinnen und Bürger in Holzheim

Albert Mayer (ganz links) ist bei der Bürgerversammlung in Holzheim mit der Ehrenmünze der Gemeinde ausgezeichnet worden. Ehren konnte Bürgermeister Thomas Hartmann (ganz rechts) auch besonders erfolgreiche Sportlerinnen des TSV Holzheim: neben Tischtennis-Vorzeigefrau Hannelore Stowasser (2.v.l.) die Rollkunstläuferinnen Sabrina Bischof, Emma Schalk, Amélie Wedemeyer, Hannah Triebandt und Fiona Sophie Stempfer.

Plus Bei der Bürgerversammlung spricht der Rathauschef viel über die Millionen für die Kita-Erweiterung. Doch die Bürger haben andere Sorgen.

Nur der Verdruss über den unerwartet reduzierten Staatszuschuss für die Kindergarten-Erweiterung trübte am Dienstag die positive Bilanz, die Rathauschef Thomas Hartmann den Bürgerinnen und Bürgern im vollbesetzten Pfarrheim in Holzheim präsentierte. Noch hat die Gemeinde genügend Rücklagen. Die Besucher der Bürgerversammlung bewegten an diesem Abend jedoch andere Themen.

Im Dezember ist Spatenstich für die Kita-Erweiterung in Holzheim

Dass für das 4,6-Millionen-Euro-Projekt auf dem Schulgelände 800.000 Euro Landesmittel weniger als einkalkuliert fließen werden, bezeichnete der Bürgermeister zwar als „erschreckendes Ergebnis“, erklärte aber: „Wir werden das wie vorgesehen durchziehen.“ Die Aufträge seien vergeben, für Mitte Dezember kündigte Hartmann den ersten Spatenstich an. Wegen der sich abzeichnenden Baukrise rechnet er mit deutlich reduzierten Kosten, bezifferte die Einsparungen auf rund 500.000 Euro. Dennoch: „Drei Millionen werden wohl an der Gemeinde hängen bleiben“, vermutete der Bürgermeister.

