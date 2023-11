Holzheim

vor 49 Min.

Ein "Schildbürgerstreich"? Bauamt will Ampel für Sportheim-Kreuzung

Das Staatliche Bauamt Krumbach will die Holzheimer „Sportheim-Kreuzung“ mit einer Ampelanlage entschärfen. Im Gemeinderat gab es Widerspruch.

Plus In der Ortsmitte von Holzheim kracht es häufig, deshalb will die zuständige Behörde eine Ampel installieren. Doch im Gemeinderat regt sich Widerstand.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Die sogenannte Sportheim-Kreuzung in der Ortsmitte von Holzheim ist fraglos der Unfallschwerpunkt in der 2000-Seelen-Gemeinde schlechthin. Jetzt plant das Staatliche Bauamt Krumbach mit einer Ampelanlage Abhilfe. Aber im Gemeinderat regt sich Widerstand.

Staatliches Bauamt will Unfallschwerpunkt in Holzheim entschärfen

Es „kracht“ in der Tat nicht selten unmittelbar vor dem TSV-Sportheim, wo die Steinheimer und die Hirbishofer Straße in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße münden. Ob die vor einiger Zeit installierten Stopp-Schilder die Unfallzahlen reduziert haben, konnte im Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung nicht aufgeklärt werden.

