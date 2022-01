Frau aus Holzheim wird beinahe Opfer von Betrügern: Sie wollte das Geld schon besorgen

Gerade noch mal gutgegangen ist ein Betrugsanruf in Holzheim. Dass derartige Maschen auch anders enden können, zeigen zwei aktuelle Fälle im Kreis Neu-Ulm.

Beinahe wäre eine 61-Jährige aus Holzheim Opfer eines betrügerischen Anrufs geworden. Erst als sie sich mit einer Verwandten austauschte, stellten sie fest: Es muss sich um einen Betrugsversuch handeln.

Wie Polizei mitteilt, erhielt die 61-Jährige am Mittwochnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese erzählte, dass die Tochter der 61-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt worden sei. Die Unfallverursacherin sei jetzt bei der Polizei und müsse sofort eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro bezahlen.

Betrugsversuch in Holzheim: Frau wollte das Geld schon besorgen

Die 61 Jahre alte Frau glaubte zuerst die Geschichte und holte sich Rat bei einer Verwandten, wie das Geld aufzutreiben wäre. Erst dabei fiel den beiden Frauen auf, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln muss. Letztlich wurde kein Geld bezahlt und es entstand kein Schaden.

Dass es anders enden kann, zeigen zwei aktuelle Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm. In Neu-Ulm verlor ein 62-Jähriger eine fünfstellige Summe an Betrüger. Auch im südlichen Landkreis fiel eine 62-Jährige auf ein falsches Gewinnversprechen herein. Sie zahlte 9000 Euro an Betrüger. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (krom/AZ)