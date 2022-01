Holzheim

Für diese Großprojekte gibt Holzheim am meisten Geld aus

Insgesamt drei Millionen Euro sind in der Holzheimer Finanzplanung für die Erweiterung des Kindergartens vorgesehen.

Plus Der Gemeinderat Holzheim hat den Haushalt für 2022 einstimmig verabschiedet. Welche Investitionen in nächster Zeit geplant sind.

Von Willi Baur

Einige Vorbemerkungen von Bürgermeister Thomas Hartmann, ein paar Erklärungen von Kämmerin Katrin Müller-Gau, Lob am Ratstisch für die frühzeitige Vorlage des Zahlenwerks und eine einzige Nachfrage: Quasi im Schnellverfahren hat der Gemeinderat Holzheim am Mittwoch einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Folgejahre inklusive. Neben dem Neubaugebiet an der Leibi und dem Kindergarten-Neubau oder dessen Erweiterung gibt es noch weitere dicke Brocken.

