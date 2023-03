Holzheim

15:20 Uhr

Gebühren für Kindergarten und Schulkindbetreuung steigen deutlich

Plus Die Verwaltung spricht von einer "moderaten Erhöhung" – bei einem Plus von 50 bis 100 Prozent. Wie Holzheims Bürgermeister dies erklärt.

Von Willi Baur

Ob Kindergarten oder Schulkindbetreuung: Eltern müssen für die Betreuung ihrer Sprösslinge im kommenden Kindergartenjahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch nach einer längeren und zum Teil kontroversen Diskussion neue Gebühren beschlossen.

