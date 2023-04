Warum der Gemeinderat ein Einfamilienhaus aus dem 3D-Drucker ablehnt

Plus Ein Antrag zum Bau eines Gebäudes aus dem 3D-Drucker ist in Holzheim abgelehnt worden. Grund ist die Lage des Bauvorhabens.

Einstimmig abgelehnt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Antrag zum Neubau eines 3D-gedruckten Einfamilienhauses an der Kadeltshofer Straße. Grund: Das Baugrundstück liegt im Außenbereich.

Dem Landratsamt Neu-Ulm zufolge handelt es sich dabei um eine sogenannte Außenbereichsinsel. Das heißt: Für das Umfeld existieren zwar bereits verschiedene Bebauungspläne, für das besagte Areal allerdings nicht. Als Baulücke indes könne es nicht bezeichnet werden. Dafür sei es zu groß. Somit könnte sich ohne verbindliche Bauleitplanung in diesem Bereich "eine ungeordnete Bebauung“ entwickeln, befürchtete die Behörde schon vor knapp acht Jahren.