Gewerbehalle am Ortsrand von Holzheim darf erweitert werden

Gemeinderäte begrüßen die "Wiederbelebung des alten Gewerbegebiets" in Holzheim. Die vorgesehene Höhe der Halle wirft aber Fragen auf.

Einstimmig befürwortet hat der Gemeinderat Holzheim eine Bauvoranfrage zur Erweiterung einer bestehenden Gewerbehalle am westlichen Ortsrand. Der in nördlicher Richtung geplante Anbau soll in etwa die gleiche Grundfläche aufweisen wie der vor rund 30 Jahren realisierte sechs Meter hohe Altbau, allerdings vier Meter höher ausfallen. Wegen seiner Lage im Uferbereich der Leibi soll vorab noch ein wasserrechtliches Verfahren durch das Landratsamt eingeleitet werden.

Die Halle in Holzheim war schon vor Jahren größer geplant worden

Wie Bauamtsleiter Alexander Gehr dem Gremium eingangs mitgeteilt hat, war die Halle bezogen auf die Baufläche schon seinerzeit mit vergleichbaren Dimensionen genehmigt, dann aber nur zur Hälfte realisiert worden. Daraus könne jedoch kein aktueller Anspruch abgeleitet werden, stellte Gemeinderat Martin Volk (UWH) fest. Schließlich sei die damals erteilte Genehmigung längst verfallen. „In der Tat handelt es sich jetzt um ein neues Antragsverfahren“, bestätigte Gehr.

Wie zuvor schon Volk begrüßten mehrere Ratsmitglieder in der kurzen Diskussion die „Wiederbelebung des alten Gewerbegebiets“, die sich mit dem geplanten Bauvorhaben offenbar abzeichne. Die vorgesehene Höhe wirft einigen Stimmen am Ratstisch zufolge zwar Fragen auf, sei aber vertretbar und müsse im Hinblick auf eine wirtschaftliche Nutzung der Halle akzeptiert werden. „Sechs Meter sind heutzutage für ein gewerbliches Objekt zu wenig“, befand denn auch Bürgermeister Thomas Hartmann und verwies zudem auf dessen Lage: „Das fällt hier nicht so auf.“ (pth)