Holzheim

06:30 Uhr

Holzheim braucht jetzt überraschend eine Kindergartengruppe weniger

Das Holzheimer Schul- und Kindergartengebäude soll an der Westseite (Bild) erweitert werden.

Plus Für die geplante Erweiterung des Schul- und Kitagebäudes in Holzheim haben sich die Voraussetzungen geändert. So geht es nun weiter.

Von Willi Baur

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die ersten Planungsleistungen im Zusammenhang mit der angestrebten Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes vergeben. Demnach soll das Münchner Architekturbüro Heim und Nitzl die zur Einreichung des Förderantrages nötigen Unterlagen ausarbeiten, nämlich das Raumprogramm, eine Kostenschätzung und eine Entwurfsplanung. Das Honorar soll sich auf knapp 66.000 Euro belaufen. Eingangs hatte Bürgermeister Thomas Hartmann das Gremium mit einer Information überrascht.

