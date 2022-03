Holzheim gibt die Müllabfuhr ab – doch der Wertstoffhof soll bleiben

Plus Für die Abfallwirtschaft in Holzheim soll künftig der Landkreis Neu-Ulm zuständig sein. Noch sind allerdings einige Fragen offen.

Kritik am sogenannten Rekommunalisierungskonzept für die Abfallwirtschaft gab es nicht, einige Fragen dazu aber schon. Letztlich hat der Gemeinderat aber eine Rückübertragung der damit verbundenen Aufgaben an den Landkreis einstimmig befürwortet.