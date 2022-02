Holzheim

vor 17 Min.

Gelber Sack oder Tonne in Holzheim? So hat sich die Gemeinde entschieden

Plus Die Gelbe Tonne war in Holzheim als Alternative zur Entsorgung von Verpackungsmüll im Gespräch. Wie sich die Gemeinde nun entschieden hat.

Von Willi Baur

Wohin künftig mit sogenannten Leichtverpackungen? In den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne? Der Gemeinderat in Holzheim hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dieser Thematik beschäftigt. Eine Entscheidung wurde zwar getroffen - allerdings nur als Verhandlungsmandat für die anstehenden Gespräche des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises mit dem Dualen System Deutschland, nachdem die aktuelle Vereinbarung Ende kommenden Jahres auslaufen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen