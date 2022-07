Holzheimer Gemeinderat lehnt Holzbauweise für Kindergarten ab

Lokal Wie ökologisch ist ökologisch? Rund um diese Frage dreht sich die Diskussion um einen neuen Anbau für das Schul- und Kindergartengebäude in Holzheim.

Die geplante Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes soll in konventioneller Massivbauweise erfolgen. Ein alternativ vorgeschlagener Holzbau fand im Gemeinderat zwar Sympathien, aber keine Mehrheit. Nur drei Ratsmitglieder stimmten nach einer intensiven und teilweise kontroversen Debatte für diese Lösung.