Nino Michel ist Holzheims 2000. Einwohner: Geburtenentwicklung bereitet Kopfzerbrechen

Auch wenn Holzheim größer wird: Die Geburtenentwicklung bereitet den Verantwortlichen in der Kommune auch Kopfzerbrechen.

Wäre ein Prozent Wachstum bei der Einwohnerzahl wünschenswert oder darf es auch ein wenig mehr sein? Zentrales Thema bei der gut besuchten Bürgerversammlung in der Schulsporthalle war jedenfalls die künftige Entwicklung der Kommune. Der Gemeinderat habe sich mit dieser Frage bereits eingehend beschäftigt, erklärte Bürgermeister Thomas Hartmann. Vorrangiges Ziel sei, die örtliche Infrastruktur nicht zu überfordern.

Der Bürger Nummer 2000 von Holzheim ist namentlich bekannt

Insofern beinhaltete das Überraschungsmoment zu Beginn seines ersten Rechenschaftsberichts nach fast genau zweijähriger Amtszeit mehr als symbolischen Charakter: Mit der Geburt von Nino Marius Michel Anfang Mai habe die Gemeinde in der Einwohnerstatistik erstmals die 2000er-Marke erreicht, so der Rathauschef. Unter lebhaftem Applaus überreichte er dem stolzen Vater Matthias neben der obligatorischen Baby-Grundausstattung auch Präsente für die Eltern.

Den Verantwortlichen im Rathaus bereitet die jüngste Geburtenentwicklung allerdings auch Kopfzerbrechen. „Mit dem Neubaugebiet an der Breite haben wir unsere Infrastruktur überfordert“, befand Hartmann mit Blick auf die davon besonders betroffenen Einrichtungen. 14 oder 15 Neugeborene jährlich, in der Spitze auch mal 20, seien lange Zeit zu verzeichnen gewesen, „im Vorjahr aber waren es 41“.

Diese „Welle“ schiebt sich dem Bürgermeister zufolge schon bald durch die Betreuungsangebote: Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule. Mit nicht unerheblichen Folgen. Eine Erweiterung des Gebäudekomplexes sei bereits beschlossen, sagte Thomas Hartmann, bezifferte den Kostenrahmen momentan auf 3,3 Millionen Euro.

Holzheim will Wachstum präziser steuern

Erschwert werde die Planung freilich durch verschiedene Unsicherheiten, vor allem bei der künftigen Geburtenentwicklung, aber auch beim Raumbedarf für die vom Gesetzgeber vorgegebene Ganztagsschule ab dem Jahr 2026. „Gänzlich unklar ist hier zudem noch die Abdeckung durch das erforderliche Fachpersonal.“ Gleiches gelte für den Bedarf an Funktionsräumen. Anlaufen soll die schulische Ganztagsbetreuung Hartmann zufolge deshalb zunächst im Bestand. Jedenfalls sieht er die Kommune gut gerüstet: „Mit dem unlängst verabschiedeten flexiblen und modularen Ausbaukonzept in mehreren Bauabschnitten können wir auf alle Entwicklungen reagieren.“

Mit einem umfassenden Konzept will die Gemeinde künftig auch ihre weitere Entwicklung präziser steuern, kündigte der Bürgermeister an. „Ein ganz schwieriges Thema“, wie er nicht nur aus der anschließenden Fragerunde mit dem Auditorium mitnahm. Ob nicht doch ein stärkeres als das vom Gemeinderat angestrebte Wachstum zum Erhalt der Infrastruktur sinnvoll sei, „weg von reinen Einfamilienhäusern, größere und attraktivere Gebäude im Ortskern im Hinblick auf den enormen Bedarf an Wohnungen“, ließ eine Bürgerin einfließen.

Flächenfraß soll vermieden werden

„Wachsen ist nicht einfach“, warb der Rathauschef um Verständnis, „im Außenbereich sollen wir den Flächenfraß vermeiden, im Innenbereich haben wir keinen Zugriff“. Überdies gebe es weitere Unsicherheiten: „Stark gestiegene Baukosten und die künftige Zinsentwicklung haben wir bei unseren Überlegungen noch nicht berücksichtigt“, sprach der Bürgermeister auch für den Gemeinderat.

Wie auch immer: Antworten auf die vielfältigen Fragen, nicht zuletzt beim ebenfalls gewünschten Erhalt des Dorfcharakters, sollen nun in einem gemeinsamen Prozess mit der Bürgerschaft erarbeitet werden, so Thomas Hartmann. Positiv dabei: Gesunde und stabile Gemeindefinanzen ermöglichen nach seinen Worten auch künftig die nötigen Investitionen. Außen vor sei und bleibe die Kommune indes beim weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes. „Die Nachfrage hier ist enorm“, berichtete dazu Edi Freiheit für das Trägerunternehmen. Nahziel für den Start seien 80 Anschlüsse gewesen, inzwischen lägen 194 Verträge vor. Auch der Ortsteil Neuhausen solle möglichst schnell an das Netz angeschlossen werden. Nur: Die Abwärme der Biogasanlage reicht Freiheit zufolge für die Versorgung aller Interessierten nicht aus. Deshalb arbeite das Unternehmen bereits an einer zukunftsfähigen Strategie.