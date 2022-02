Geburtenrekord: In Holzheim kommen so viele Kinder zur Welt wie noch nie

Plus Voriges Jahr verzeichnete Holzheim 39 Geburten – das ist Rekord. Bei der Erweiterung des Kindergartens muss die Gemeinde jetzt umplanen.

Das gab es noch nie in der fast 2000-Einwohner-Gemeinde: 39 Geburten verzeichnete man im Vorjahr, jeweils 16 waren es im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Bei der ohnehin geplanten Erweiterung des Kindergartens muss die Kommune jetzt umdenken.