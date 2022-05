Macht das Landratsamt den Weg frei für dreistöckige Häuser in Holzheim?

Plus Der Gemeinderat lehnt die Nachtragsplanung für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen erneut ab. Doch das Landratsamt könnte die Entscheidung aushebeln.

Der Holzheimer Gemeinderat hat am Mittwoch die Nachtragsplanung für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten an der Hirbishofer Straße erneut abgelehnt – einstimmig und nach einer längeren Diskussion. Allerdings hat das Landratsamt bereits angekündigt, "das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen". Wie geht es weiter?