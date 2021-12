Holzheim

Müllgebühren in Holzheim steigen um fast 50 Prozent

Plus Bei der Entscheidung bleibt dem Gemeinderat keine Wahl. Die Grüngutentsorgung und die Müllverbrennungsanlage schlagen besonders zu Buche.

Von Willi Baur

Um durchschnittlich 46 Prozent erhöhen sich mit Beginn des kommenden Jahres die Müllgebühren in Holzheim. Die neuen Tarife hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. "Wir haben hier keinen Spielraum", stellte Bürgermeister Thomas Hartmann fest.

