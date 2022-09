Müllreform im Kreis Neu-Ulm: Der Wertstoffhof Holzheim soll bleiben

Künftig soll wieder der Landkreis Neu-Ulm für die Abfallentsorgung in Holzheim zuständig sein. Wie die Gemeinde davon profitieren könnte.

Auch wenn die Zahl der gleichgesinnten Kommunen bröckelt: Holzheim favorisiert weiterhin die Rückübertragung der Abfallentsorgung an den Landkreis. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ohne nennenswerte Diskussion einstimmig beschlossen.

Schon bei der ersten Abfrage vor einigen Monaten hatte das Gremium für diese Lösung votiert. Jetzt sprach sich Bürgermeister Thomas Hartmann mit einer Neuberechnung des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes erneut dafür aus. Demnach reduzieren sich durch den Ausstieg einiger Kommunen zwar die mit einer Rückübertragung verbundenen Kostenvorteile, aber Holzheim könne weiterhin mit Einsparungen rechnen.

So kann Holzheim von einer Zusammenarbeit beim Müll profitieren

"Dass vor allem größere Kommunen an einer Abfallentsorgung in Eigenregie festhalten wollen, schlägt sich natürlich in den Zahlen nieder", sagte der Rathauschef, schließlich seien die Kosten kleinerer Gemeinden schon jetzt höher als jene der Städte. "Aber wir können künftig bei personalintensiven Vorgängen von einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen profitieren", so Hartmann weiter. Bei der Entsorgung von Akkus zum Beispiel.

Wichtig sei ihm in diesem Zusammenhang, dass der Weiterbetrieb des kommunalen Wertstoffhofes gesichert bleibe. Grüngut, Holz, Kartonagen und Eisen etwa könnten damit weiterhin vor Ort abgeliefert werden. Hartmann räumte allerdings ein, dass auch die Neuberechnung der Kostenstruktur auf verschiedenen Annahmen basiere. Bei den aktualisierten Mengenprognosen und Rahmenbedingungen seien jedoch aus seiner Sicht durchaus realistische Daten und Entwicklungen verwendet worden.

Die Müllreform im Landkreis Neu-Ulm dürfte 2026 greifen

Sofern allerdings noch weitere Kommunen von der Gemeinschaftslösung "abspringen" sollten, könnte sich die Berechnungsbasis erneut ändern, sagte der Bürgermeister. Rechtzeitige Entscheidungen einzelner Gremien vorausgesetzt, dürfte die Rückübertragung der Abfallwirtschaft auf den Landkreis Anfang 2026 wirksam werden.