Nach der Glasfaser-Verlegung sollen in Holzheim die Gehwege repariert werden

Plus Die Gehwege in Holzheim sind nach der Verlegung eines Glasfaserkabels ramponiert – das soll sich nun ändern. Auch der Bauantrag eines Unternehmers beschäftigt die Gemeinde.

Ausnahmslos positiv beantwortet hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Bauvoranfrage für ein Grundstück an der Steinheimer Straße. Geplant ist demnach hier der Neubau eines Wohnhauses samt Garage, einer Gewerbehalle und einer Gartenhütte.