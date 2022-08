Holzheim/Nersingen

vor 28 Min.

Stromausfall in Holzheim und wohl auch in Nersingen

In Holzheim ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen.

Seit dem Morgen sind Haushalte in Holzheim und wohl auch in Nersingen ohne Strom. In manchen Bereichen ist der Saft auch vier Stunden später noch nicht da.

In Teilen von Holzheim und wohl auch in Nersingen ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Die Ursache ist derzeit unklar. Ein Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bestätigte den Stromausfall, konnte aber keine nähere Auskunft geben. Sie seien nicht der zuständige Netzbetreiber. Eine Anfrage unserer Redaktion bei den Lechwerken (LEW) steht noch aus. Wie Leser aus Holzheim unserer Redaktion berichten, fiel dort der Strom gegen 5.30 Uhr aus. In bestimmten Straßen sei der Strom inzwischen wieder verfügbar. Es gebe aber Haushalte, die gegen 9.30 Uhr weiterhin keinen Strom hatten. Über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte Störungsauskunft.de gegen 5.38 Uhr von einem Stromausfall in Holzheim und Nersingen berichtet. Auf einer digitalen Karte sind hier Ausfälle vor allem in Holzheim, aber auch wohl auch in Steinheim und Finningen ersichtlich. In den vergangenen Monaten kam es im Landkreis Neu-Ulm immer wieder zu Stromausfällen. Im Raum Illertissen waren, wie berichtet, Mitte Mai 3500 Haushalte betroffen. Wenige Tage zuvor blieb in Teilen von Burlafingen und Pfuhl der Saft weg. 1500 Haushalten waren es damals. Netzbetreiber aus der Region hatten sich bereits auf Nachfrage unserer Redaktion dazu geäußert, wie sicher die Stromversorgung ist. (krom) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

