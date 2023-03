Preiserhöhungen treffen auch die Kläranlage bei Steinheim

Plus Die Kosten des Gemeinschaftsklärwerks von Holzheim und Neu-Ulm steigen deutlich. Die Betreiber wollen mit Verbesserungsmaßnahmen gegensteuern.

Lieferschwierigkeiten und zum Teil deutliche Preiserhöhungen machen auch den Verantwortlichen für das Gemeinschaftsklärwerk bei Steinheim zu schaffen. Das wurde bei der Verbandsversammlung am Dienstag im Holzheimer Rathaus deutlich. Mit verschiedenen Verbesserungsmaßnahmen wollen die Betreiber weiterhin gegensteuern.