Stromausfall in Holzheim und Umgebung: Netzbetreiber äußert sich zur Ursache

Lokal In Holzheim und Umgebung kam es zu einem Stromausfall. Es dauerte über vier Stunden, bis alle Haushalte wieder alle mit Strom versorgt waren. Der Netzbetreiber nennt die Ursache.

In Holzheim und weiteren umliegenden Orten ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Haushalte waren zum Teil mehr als vier Stunden ohne Strom. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Nun nennt eine Sprecherin der Lechwerke (LEW) aber nähere Details.