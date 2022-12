Neue Anlage sichert in Holzheim konstanten Druck und Löschwasser

Plus Die Schwankungen des Wasserdrucks in Holzheim sollten jetzt passé sein. Auch die Feuerwehr profitiert von der Anschaffung der Anlage.

Mit einer kleinen Feier haben Gemeinde und Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) dieser Tage die gemeinsam konzipierte Druckerhöhungsanlage für das kommunale Wassernetz in Holzheim in Betrieb genommen. Bürgermeister Thomas Hartmann und SWU-Projektleiter Günter Geffert unterstrichen dabei den hohen Nutzwert der Anlage unter anderem für die Löschwasserversorgung.