Neues Fahrzeug eingeweiht: Feuerwehren haben Grund zum Feiern

Plus Bei einem Tag der offenen Tür stellen die Feuerwehren Holzheim und Neuhausen ihr neues Fahrzeug vor. Nächstes Jahr steht ein großes Jubiläum an.

Bilderbuchwetter, zünftige Blasmusik der örtlichen Schützenkapelle und einige gute Gründe zum Feiern: Bei einem Tag der offenen Tür haben die Freiwilligen Feuerwehren Holzheim und Neuhausen am Samstag ihren neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) eingeweiht.

Ganz neu ist das 58.000 Euro teure Fahrzeug, zu dem das Land 12.500 Euro beigesteuert hat, allerdings nicht. Vielmehr ist es seit Frühjahr 2021 in Betrieb und hat sich seither den Kommandanten Albert Sailer und Michael Kling zufolge bestens bewährt, bei verschiedenen Einsätzen ebenso wie bei vielen Fahrten zu Lehrgängen und Schulungen und nicht zuletzt bei der Jugendausbildung. „Wir wollten für die Einweihung einen würdigen Rahmen und haben sie deshalb wegen der Pandemie verschoben“, erklärte Holzheims Feuerwehr-Chef Sailer den etwas verspäteten Festakt.