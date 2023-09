Grünes Licht auch im zweiten Anlauf: Bullenlaufstall darf weitergebaut werden

Plus Für einen Landwirt aus Holzheim ist das Schnitzel-Zeitalter wohl noch längst nicht vorbei. Ein neuer Bullenlaufstall, der sich schon im Bau findet, wurde erneut genehmigt.

Allen Unkenrufen und den Ernährungswünschen des amtierenden Bundeslandwirtschaftsministers zum Trotz: Für einen Landwirt im Holzheimer Ortsteil Neuhausen ist offenbar das Schnitzel-Zeitalter noch längst nicht beendet. Darauf lässt jedenfalls ein Bauvorhaben des Tierhalters schließen, das am Mittwoch den Gemeinderat beschäftigt hat.

Nicht zum ersten Mal übrigens, nun aber unter veränderten Voraussetzungen. Denn der vom Gremium im Februar 2021 genehmigte Bullenlaufstall am östlichen Ortsrand ist inzwischen bereits im Bau, allerdings abweichend von der seinerzeit vorgelegten Planung. Weshalb das Neu-Ulmer Landratsamt Bürgermeister Thomas Hartmann zufolge den Bau unlängst einstellen ließ. Ein seit Wochen unverändertes Betongerippe inmitten saftiger Wiesen veranschaulicht momentan den Stand der Dinge.