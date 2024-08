Pedelecfahrer stürzt schwer: Rettungshubschrauber rückt nach Holzheim aus

Von dem schweren Unfall eines Pedelec-Fahrers berichtet die Polizei Weißenhorn. Der Mann sei am Abend des vergangenen Freitags im Holzheimer Brühlweg unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Fahrradfahrer kam zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer, so die Polizei. Hinzugekommene Zeugen fanden den verletzten Mann und setzten den Notruf ab. Der Radfahrer musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (AZ)

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis