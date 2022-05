"Promilleweg" in Holzheim bekommt keine eigene Adresse

Die Diskussion über einen möglichen neuen Straßennamen im Baugebiet an der Leibi kommt nicht ohne Scherze aus. Welche Lösung der Gemeinderat Holzheim findet.

Das Neubaugebiet an der Leibi hat dem Gemeinderat von Holzheim in den vergangenen Jahren fraglos viel Kopfzerbrechen bereitet. Nicht so die Namensgebung für die kürzlich frisch asphaltierte Erschließungsstraße. Sie gestaltete sich denkbar einfach.

Vielleicht auch deswegen, weil einige bislang beliebte Varianten ausschieden: Die "Vogelstraßen" finden sich am anderen Ende des Ortes, die "Baumstraßen" ebenfalls ein gutes Stück entfernt. Und bei Personen, ob verstorben oder noch lebend, war das Gremium bislang stets sehr zurückhaltend. Durchaus im Konsens übrigens und über Generationen am Ratstisch hinweg.

Gemeinderat Holzheim debattiert über Straßennamen für Baugebiet Leibi

Insofern verlief die Diskussion diesmal recht vergnüglich, zumal ein paar nicht ernst gemeinte Vorschläge einen gewissen Sinn für Ironie vermittelten. "An der Retentionsfläche" etwa kam zur Sprache, als Bezug zur leidvollen Hochwasser-Vorgeschichte des Baugebiets. Auch der "Promilleweg" durfte nicht fehlen, die im Volksmund sogenannte anschließende Verbindung zum Ortsteil Neuhausen also.

"Es gäbe ja viele Überlegungen", fasste Bürgermeister Thomas Hartmann die Ideen zusammen, plädierte indessen für den Vorschlag des Bauamtes "als einfachste Lösung": Die Verlängerung des "Leibiwegs" nämlich, der bislang an der Einfahrt zum neuen Wohngebiet endet. Bauamtsleiter Alexander Gehr dazu: "So brauchen wir nur einige neue Hausnummern."

Lesen Sie dazu auch