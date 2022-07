Sechs neue Wohnungen am Kiesweg in Holzheim geplant

Lokal Am Ende des Pfarrwegs soll ein bestehendes Zweifamilienhaus energetisch saniert und um sechs Wohneinheiten erweitert werden. Das soll nicht unproblematisch sein.

Der Gemeinderat hat dem Vorhaben am westlichen Ende des Pfarrwegs in seiner jüngsten Sitzung ausnahmslos zugestimmt. Kopfzerbrechen bereitete dem Gremium allerdings die verkehrstechnische Erschließung.