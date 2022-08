Früherer Holzheimer Schulrektor Josef Kast feiert seinen 90. Geburtstag

30 Jahre lang unterrichtete Josef Kast an der Grund- und Hauptschule Holzheim. Am Montag feiert der Pädagoge seinen 90. Geburtstag.

Der langjährige Holzheimer Schulrektor Josef Kast wird am Montag, 15. August, 90 Jahre alt. „Von altersbedingten Wehwehchen abgesehen, bin ich gesund und hoffe, dass es weiterhin so bleibt“, sagt der Jubilar, der inzwischen mit seiner Frau in Senden lebt.

Exakt 30 Jahre lang, von den Osterferien 1964 bis zu seiner Pensionierung im Sommer 1994, unterrichtete der aus Wittislingen im Kreis Dillingen stammende Pädagoge an der damaligen Grund- und Hauptschule Holzheim, zunächst als „normaler“ Lehrer, später als Konrektor und Rektor.

Auf Sport hat der Holzheimer Pädagoge immer viel Wert gelegt

Studiert hatte er in den frühen 1950er-Jahren in Lauingen, sein erstes Dienstjahr absolvierte er 1955/56 an der seinerzeit noch einklassigen Volksschule in Ob (Kreis Marktoberdorf). Weitere berufliche Stationen waren Schulen in Memmenhausen (damals Kreis Krumbach) und Maria Rain bei Nesselwang.

Großen Wert legte Kast stets auf eine sportliche Betätigung, nicht nur bei seinen Schülerinnen und Schülern. Unter anderem kümmerte er sich beim örtlichen TSV über viele Jahre hinweg um die Sportabzeichen-Abnahme, vier Jahre lang fungierte er bei den Fußballern des Holzheimer Vereins als Spielertrainer, mit 65 Jahren verabschiedete er sich aus der Altherren-Mannschaft. Als Gründungsmitglied der Tennisabteilung griff er dort auch lange Zeit selbst zum Schläger. „Das geht jetzt nicht mehr“, bedauert der rüstige Senior. Aber das eigene Auto fahre er noch, „wenngleich nur im näheren Umkreis“.