Holzheim

vor 48 Min.

So plant Holzheim die Erweiterung von Schule und Kindergarten

Plus Wann geht der Umbau an Schule und Kita in Holzheim los und wie viel wird das Vorhaben kosten? Ein Konzept wurde nun im Gemeinderat präsentiert.

Von Willi Baur

Die Münchner Architekten Elmar Nitzl und Thomas Heim haben bei der Sitzung des Gemeinderates Holzheim ihr Konzept zur Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes vorgestellt. Mit drei zeitlich über eine Dekade gestaffelten Bauabschnitten will die Kommune auf verschiedene im Detail noch unsichere Entwicklungen flexibel reagieren, abgestimmt zudem auf die finanziellen Möglichkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .