So schneidet Holzheim im Vitalitätscheck ab

Plus Wo will Holzheim hin? Wie soll sich die Gemeinde weiterentwickeln? Ein Konzept soll entstehen, für das die Verwaltung nun eine Bestandsaufnahme erstellen ließ.

Im Holzheimer Ortskern ist noch viel traditionelle Struktur erhalten. An den Neubaugebieten der vergangenen Jahrzehnte und der Gegenwart ist aber der Zuzug deutlich zu erkennen. Ein „Vitalitätscheck“ war jetzt Thema im Gemeinderat.

Das Fazit zunächst: Die Grundversorgung in Holzheim, das knapp 2000 Einwohner hat, ist gut. Aber wie lange noch gibt es all das – einen Hausarzt vor Ort, Postfiliale und Bankzweigstelle, eine vierklassige Grundschule und eine Kindertagesstätte, einen Lebensmittelladen, Bäcker und Metzger und drei Gasthöfe.