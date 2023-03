Startschuss für die Holzheimer Planspiele

Plus „Gemeinsam Dorf bleiben“ ist das Motto eines neuen Formats, das Menschen in Holzheim eine Möglichkeit geben soll, die Zukunft mitzuentscheiden.

Viele Wünsche und Anregungen, neben Lob auch Kritik, ein paar leise Zweifel und nicht wenige offene Fragen: Themen für das anstehende Gemeindeentwicklungskonzept gibt es jedenfalls reichlich. Das wurde am Donnerstag bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung in der rappel vollen TSV-Turnhalle deutlich. „Das Format ist super“, freute sich Bürgermeister Thomas Hartmann nach dem zweieinhalbstündigen lebhaften Ideenaustausch.