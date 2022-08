Stoppschild überfahren: Zweimal Totalschaden, mehrere Verletzte

Ein 25-Jähriger ignoriert ein Stoppschild, es kommt zum Zusammenstoß. Beide Autos müssen abgeschleppt werden, die Insassen kommen ins Krankenhaus.

Am frühen Sonntagmorgen sind an der Kreuzung Steinheimer Straße und Hauptstraße in Holzheim zwei Autos zusammengestoßen, dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Ein 25 Jahre alter Mann überfuhr die Kreuzung, ohne am für ihn geltenden Stoppschild anzuhalten. Er stieß mit seinem Auto gegen den vorfahrtsberechtigten, voll besetzten Wagen eines 41-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Verursacher blieb nach dem Zusammenstoß unverletzt. Alle Insassen des anderen Fahrzeugs wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (AZ)