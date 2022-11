Vitalitäts-Check: Projekt in Holzheim startet mit Verzögerung

Plus Ein Planungsbüro soll die Gemeinde demnächst unter die Lupe nehmen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Flächennutzung in Holzheim.

Der sogenannte Vitalitäts-Check in Holzheim als Basis eines Gemeindeentwicklungskonzepts verzögert sich. Grund: Der Bewilligungsbescheid des Amtes für ländliche Entwicklung zur Förderung des Projekts ist erst dieser Tage eingegangen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Holzheim daraufhin beschlossen, das Friedberger Planungsbüro Stadt Land Fritz mit der Betreuung zu beauftragen.