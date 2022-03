Warum Holzheim eine neue Entwässerungssatzung braucht

Der Gemeinderat Holzheim beschließt eine neue Entwässerungssatzung. Damit will das Gremium auf der sicheren Seite sein.

Der Gemeinderat Holzheim hat in seiner jüngsten Sitzung eine neue Entwässerungssatzung beschlossen. Hintergrund: Geschäftsleiter Konrad Müller zufolge hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) im Rahmen der Neukalkulation der Herstellungsbeiträge eine Diskrepanz der kürzlich verabschiedeten Beitrags- und Gebührensatzung zur bisherigen Regelung festgestellt.

Die Neuregelung in Holzheim ist auch eine Frage des Geldes

Demnach gehören hier nur die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse zum kommunalen Abwassersystem. Demgegenüber waren diese in der alten Satzung bis zur Grundstücksgrenze dem Kanalnetz der Gemeinde zugeordnet. "Das führt insbesondere bei der Kostenverteilung für dahinterliegende Grundstücke zu Problemen", erklärte Müller und empfahl "aus Gründen der Rechtssicherheit eine Neufassung auf Basis der aktuell geltenden Mustersatzung".

Gleiches gilt nach Aussage Müllers auch für die Kostenübernahme bei Untersuchungen des Abwassers. Die war in der bisher geltenden Satzung den Grundstückseignern zugeschrieben. "Aufgrund einer Rechtsprechung aus dem Jahr 2014 jedoch unzulässig", wie der Geschäftsleiter erläuterte. Die neue Satzung soll am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft treten.

