Warum sich an den Bushaltestellen in Holzheim immer noch nichts tut

Lokal Eigentlich sollten die Haltestellen in Holzheim barrierefrei ausgebaut werden. Doch die Gemeinde bekommt keine passenden Angebote.

Mit dem geplanten barrierefreien Ausbau der örtlichen Bushaltestellen wird es in diesem Jahr nichts mehr. Vielmehr ist die Vergabe der Arbeiten auch im zweiten Anlauf gescheitert. Frühestens im Januar 2023 soll ein weiterer Versuch unternommen werden, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.