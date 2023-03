Was in Holzheim dem schnellen Internet im Weg steht

Plus Um einen Glasfaser-Anschluss zu bekommen, muss in Holzheim etwas geschehen. Das sind die Hürden der Deutschen Glasfaser, die das Dorf dafür nehmen müsste.

Nicht selten bremsen Fortschritte in der Vergangenheit weitere für die Zukunft. In Holzheim etwa freut man sich seit rund vier Jahrzehnten über ein Kupferkabelnetz, das seinerzeit ein Versorger im Rahmen eines Pilotprojektes verlegt hat. Für ein schnelles Internet freilich reicht das nicht mehr. Gemeinde und ein Unternehmen werben deshalb momentan massiv für einen Glasfaser-Ausbau in der 2000 Seelen-Kommune.

Riesenbanner an den Ortseinfahrten, Hauswurfsendungen, ein online-Infoabend am Montag und einen Tag später eine öffentliche Veranstaltung in der Schulturnhalle (19 Uhr): Die Verantwortlichen wollen in Sachen Überzeugungsarbeit nichts unversucht lassen. Aus gutem Grund: Mindestens 33 Prozent der Haushalte müssen sich für einen Glasfaser-Anschluss samt Zweijahresvertrag entscheiden. Nur dann würde die Deutsche Glasfaser, ein bundesweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Borken, das Projekt auch realisieren.

Die Quote für Breitband muss stimmen

„Ich bin zuversichtlich, dass die Quote erreicht wird“, sagt Bürgermeister Thomas Hartmann. Nicht nur das. „Ich hoffe es auch“, macht der Rathauschef deutlich. Schließlich sei das Vorhaben eine große Chance auf eine zeitgemäße Internetversorgung, „vermutlich auf längere Zeit gesehen“. Und kostenneutral für die Kommune dazu. Für Privathaushalte wäre ein leistungsfähiges Glasfaser-Netz interessant und wünschenswert, für Gewerbe und Freiberufliche sogar ein absoluter Standortfaktor.

Persönlich werde er sich jedenfalls für den modernen Anschluss entscheiden, lässt Hartmann durchblicken, der dabei von einem kostenneutralen Anbieterwechsel ausgeht. Eine hohe Nachfrage verspricht sich der Bürgermeister überdies von den zusätzlichen Möglichkeiten der Glasfaser-Technologie: „Sie ermöglicht ja nicht nur schnelles Internet, sondern weitere Angebote im Unterhaltungsbereich.“ Beim Fernsehen etwa.

Holzheim galt lange als ausreichend mit dem Internet versorgt

Ebendieser Aspekt war Mitte der 1980er-Jahre der Impuls für eine weitgehend flächendeckende Verlegung von Kupferkoaxialkabeln. Die Konditionen waren vergleichsweise günstig, Vorteile und Interesse groß. Reihenweise verschwanden TV-Antennen folglich von den Hausdächern.

Nun aber könnte der Erfolg von damals die modernere Variante ausbremsen. „Die aktuelle Situation ist für das Glasfaser-Projekt durchaus gefährlich“, meint denn auch Geschäftsstellenleiter Konrad Müller von der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen. Er gilt in den beiden Rathäusern als der Experte für die Kommunikationstechnik schlechthin und hat auch den Holzheimer Gemeinderat im Vorfeld der Planungen beraten. Anders als in vielen anderen Kommunen sei der Handlungsdruck hier nämlich nicht so stark, „weil Holzheim mit dem Kupfernetz relativ gut versorgt ist“.

Schon in der Vergangenheit hatte die Kommune deshalb Müller zufolge mehrfach keine Chance auf eines der zahlreichen Förderprogramme. „Der Ort galt dadurch schlichtweg als ausreichend versorgt.“

Tröstlich dabei jedoch aus seiner Sicht: „Selbst bei relativ hohen Zuschüssen wären noch respektable Kosten für die Anschlüsse entstanden.“ Insofern plädiert der VG-Fachmann vorbehaltlos für die sich jetzt bietende Lösung: „Der Gemeinde könnte nichts Besseres passieren als dieser Ausbau.“ Perspektivisch sieht er das Projekt konform mit dem Bürgermeister: „In den nächsten Jahren kommt auf diesem Gebiet vermutlich nichts mehr.“