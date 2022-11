Woher bezieht die Gemeinde Holzheim künftig ihren Strom?

Plus Die Stromkosten der Kommune dürften nächstes Jahr zwei- bis viermal so hoch sein wie bisher. Um den Preis zu drücken, soll ein Energiedienstleister ran.

Noch kommt der Strom auch in die Kommune, aber welcher soll es sein und zu welchem Preis? Mit diesen Fragen hat sich der Gemeinderat Holzheim beschäftigt und sah sich dabei mit einer für ihn neuen Situation konfrontiert: Für die Straßenbeleuchtung hat sich bei einer sogenannten Bündelausschreibung durch ein Fachbüro ein Stromversorger gefunden, für die anderen Verbrauchsstellen nicht. Deshalb will es die Gemeinde jetzt mit einem spezialisierten Dienstleister versuchen.