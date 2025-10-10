Auto überschlägt sich und walzt Vorgarten nieder: Fahrer unter Drogen und Alkohol

In Holzkirch im nördlichen Alb-Donau-Kreis ist am frühen Freitagmorgen ein spektakulärer Unfall passiert. Ein 23-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und walzte einen Vorgarten nieder. Der junge Mann stand wohl unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige kurz nach 5.30 Uhr mit seinem Mini in der Hauptstraße. Im Bereich einer Linkskurve war er wohl zu schnell und kam nach rechts von der Straße ab. Der Mini stieß mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein. Dadurch wurde der Wagen in die Luft katapultiert und überschlug sich mindestens einmal.

Unfall in Holzkirch: Auto walzt Gartentor, Briefkasten, Hecke und Zaun nieder

In der weiteren Folge landete der Mini in einem Vorgarten und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Das Auto walzte ein Gartentor, einen Briefkasten sowie die Hecke und einen Zaun des Grundstücks nieder. Der Bewohner hatte den lauten Schlag mitbekommen und eilte nach draußen. Dort fand er den 23-jährigen Fahrer in seinem Fahrzeug.

„Wie durch ein Wunder überstand er den Aufprall unbeschadet“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der BMW Mini war nur noch Schrott und musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Verdacht auf Alkohol und Drogen nach Unfall in Holzkirch: Führerschein beschlagnahmt

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der mutmaßliche Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert deutlich über dem Erlaubten ergeben haben. Zudem erkannten die Ermittler nach eigenen Angaben Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Im Krankenhaus wurde dem Mann daher Blut entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 3000 Euro, den am betroffenen Grundstück auf circa 5000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 7.15 Uhr voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der wenig befahrenen Straße kam es nicht. (AZ)