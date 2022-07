Holzschwang

12:10 Uhr

100 Jahre in Liedern: Chorgemeinschaft Holzschwang feiert besonderes Jubiläum

Aus dem reinen Männergesangverein (hier ein Bild aus dem Jahr 1925) ist ein Kreis mit rund zwei Dritteln Frauen geworden. Nun wird in Holzschwang des 100-jährige Bestehen der Chorgemeinschaft gefeiert.

Lokal Die Chorgemeinschaft Holzschwang kann auf eine spannende Geschichte zurückblicken – und auf eine lange: Am Samstag wird das 100-jährige Bestehen gefeiert.

Von Dagmar Hub

Ein altes Heft, dicht beschrieben in altdeutscher Schrift, liegt vor Heinrich Herold. Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Holzschwang hat sich in letzter Zeit mit den Inhalten des über hundert Jahre alten ersten Protokollheftes des Chores beschäftigt, das auch von der Gründung der Chorgemeinschaft erzählt. Am Samstag feiern die Sängerinnen und Sänger des Chores ihr 100-jähriges Jubiläum.

