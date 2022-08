Holzschwang

06:30 Uhr

Ahnentafeln bringen Geschichte ans Licht: Das vergessene Schicksal eines Naziopfers

Lokal Selbst die eigene Familie kannte die Geschichte von Jakob Botzenhardt aus Holzschwang nicht. Silvia Lehner brachte sie ans Licht - und will auch anderen helfen.

Von Ralph Manhalter

Am Ende wog Jakob Botzenhardt noch 43 Kilo. Penibel ist auf der Liste die Gewichtsabnahme dokumentiert: Eingeliefert in die Nervenklinik Günzburg wurde der Holzschwanger im Jahr 1942, in den letzten Kriegstagen verlegt nach Irsee, was in der Regel den sicheren Tod bedeutete. Das beschönigend als Euthanasie bezeichnete Programm der Entfernung von behinderten und kranken Menschen aus der nationalsozialistischen "Volksgemeinschaft" kannte kein Erbarmen.

