Holzschwang zieht alle Register: So war das Frühjahrskonzert

Jugendblaskapelle, Musikfreunde und Chorgemeinschaft begeistern 200 Besucherinnen und Besucher in ihrer Vereinshalle.

Mit mehrstimmigen Liedern der Chorgemeinschaft, Marschmusik der Jugendblaskapelle oder Fanfarenklängen der älteren Musikfreunde wurde in der Vereinshalle in Holzschwang der Frühling konzertant begrüßt. Fünf Jahre haben die Musiker warten müssen, bis sie ihr abwechselnd mit der Chorgemeinschaft organisiertes Frühjahrskonzert wieder abhalten konnten. Die Corona-Pandemie hatte alles durcheinandergebracht. Umso mehr zogen die Holzschwanger dann alle klanglichen Register. 200 begeisterte Fans applaudierten, und die Ensembles dankten mit Zugaben.

Die Jugendblaskapelle Reutti-Holzschwang widmet sich dem Frühling

Ein zackig gespieltes "Carpe Diem" gleich eingangs, und mit dem Marsch von Alfred Bösendorfer dürfte auch der letzte Rest eines etwaigen Winterschlafes vertrieben worden sein. So erfrischend kam das Spiel der Jugendblaskapelle Reutti-Holzschwang unter der umsichtigen Führung von Sonja Wagner im Publikum an. "Nütze den Tag", lautet die Übersetzung aus dem Lateinischen und das Thema rund um den Frühling war damit gesetzt.

Die Jugendkapelle Reutti-Holzschwang mit Sonja Wagner bot einen erfrischenden Auftritt. Foto: Regina Langhans

Mit dem mehrstimmig gesungenen "Frühlingsgruß" von Franz Schubert führte sich die Chorgemeinschaft unter der professionellen Leitung von Marianne Altstätter ein. In der Vorfreude auf wärmere Tage, vielleicht ja in Italien, gab es vielstimmig und quirlig vorgetragen einmal "L'inverno è passato" und dann "Ma come balli bella bimba". Der stattliche gemischte Chor schien sich die Erleichterung, endlich wieder auftreten zu können, einfach von der Seele zu singen. Dabei wurden sie von Dominik Herkommer am E-Piano so souverän wie gewandt begleitet.

Die Chorgemeinschaft unter Leitung von Marianne Altstetter führte sich mit dem "Frühlingsgruß" von Franz Schubert ein. Foto: Regina Langhans

Die zweite Hälfte des Abends blieb der Blaskapelle Musikfreunde Holzschwang vorbehalten. Mit ihrem Dirigenten Marcus Wegmann boten sie einen konzertanten Querschnitt, der tongewaltig mit "Festivus Fanfare" begann. Mit der "Bodensee-Polka" von Andreas Pfluger gelang den Musikfreunden eine weitere Glanznummer. Abwechselnd dazu gingen die Bläser in die Fantasy- und Filmsparte. Spannungsgeladene Musik gab es zum Wikinger-Streifen "How to Train Your Dragon", weitere eingängig gespielte Titel hießen "Yellow Mountains" oder "Beyond the Sea".

Abschließend trafen sich alle 85 Blasmusiker, alte und junge, auf der Bühne für nochmalige Zugaben und ein imposantes Konzertende. Marcus Wegmann und Sonja Wagner wechselten sich in der Taktführung ab und beim Shanty "Wellerman" von Nathan Evans wollte niemand mehr dem Schwung der Kapelle widerstehen. Alle im Saal gingen mit, stampften oder klopften im Takt.

Der Verein feiert bald sein 100-jähriges Bestehen

Dass die Blaskapelle ein starkes Musikensemble über Holzschwang hinaus darstelle, war aus den Worten des Moderators und Vorsitzenden Jürgen Schumacher immer wieder herauszuhören. Schließlich kann der im Jahr 1927 gegründete Verein bald sein 100-jähriges Bestehen feiern. Auch um die Zukunft sei ihm nicht bange, indem in der großen Blaskapelle die Jüngsten kaum über 14 Jahre alt seien, so der Vorsitzende.