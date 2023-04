Beim Holzschwanger Dorffest 2023 wird vier Tage lang gefeiert

In Holzschwang wird traditionell kräftig in den Mai hinein gefeiert. Das ist vom 28. April bis 1. Mai im Neu-Ulmer Stadtteil geboten.

Das Holzschwanger Dorffest findet von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, statt. Gefeiert wird "so wie es alle seit Jahrzehnten kennen", versprechen die Veranstalter.

Angesagt haben sich die Bätscher Buam und die Albkracher

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Dart-Turnier. Ab 21 Uhr findet eine Warm-up-Party mit DJ Helpless in der Bar statt. Am Samstag steigt ab 19 Uhr die Party mit den Bätscher Buam. Um 19.30 Uhr ist Fassanstich mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Der Tanz in den Mai folgt am Sonntag um 19 Uhr mit der Band Albkracher. Das Fest klingt am Maifeiertag aus mit dem Familien- und Radlertreff ab 11 Uhr im Bierzelt. Auf dem Sportplatz gibt es ein Spielmobil und Kinderschminken. (AZ)