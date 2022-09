Holzschwang

Chorgemeinschaft Holzschwang feiert verspätet, dafür umso kräftiger

Lokal "Einmaliges Ereignis": Sängerinnen und Sänger, Gäste und Publikum lassen den Verein zum 100-Jährigen in der Gemeinschaftshalle Holzschwang hochleben.

Von Dagmar Hub

Zweimal wegen Corona verschoben, dann aber umso kräftiger gefeiert: Ein Stück Normalität und – wie immer wieder betont – „ein einmaliges Ereignis“ in der Vereinsgeschichte bedeutete für die Chorgemeinschaft Holzschwang die Feier des 100-jährigen Bestehens der Chorgemeinschaft in der Gemeinschaftshalle des Ortes, moderiert von Vorstand Heinrich Herold. Gut 200 Besucher sorgten dafür, dass sogar zusätzliche Stühle in den Raum gestellt werden mussten.

