Die "Bätscher Buam" und die "Albkracher" lassen beim Dorffest Holzschwang beben

Bei den "Bätscher Buam" und den "Albkrachern" bleibt in Holzschwang beim Dorffest niemand sitzen.

Party pur und kein einzig freier Sitzplatz: wozu auch sitzen, wenn ohnehin bei den ersten Klängen der "Bätscher Buam" am Samstag die überwiegend jungen Feiernden auf Bänken und Tischen standen im voll besetzten Festzelt.

17 Bilder Hochstimmung beim Dorffest in Holzschwang mit den" Bätscher Buam" und den "Albkrachern" Foto: Roland Furthmair

So unermüdlich die Partyband am Samstag die Stimmung pausenlos an das oberste Limit steuerte, so partylike konnten die Gäste tags darauf mit den "Albkrachern" bei Schlagerklassikern bis Mitternacht bei bester Unterhaltung in den 1. Mai tanzen. Zum Abschluss fand nach dreijähriger "Feschtles-Pause" am Montag der traditionelle Familientag mit Radlertreff im Zelt statt. (rfu)