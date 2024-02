In Holzschwang hat die Windkraft derzeit wenig Freunde

Die Bürgerschaft des Neu-Ulmer Stadtteils Holzschwang drückt der Schuh an einigen Stellen, derzeit aber wohl am meisten dort, wo es um die Errichtung von Windrädern in ihrer Nähe geht. Sogar von "Panik" ist die Rede.

Wo Windräder rum um Holzschwang theoretisch möglich sind, wurde bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend in der Holzschwanger Vereinshalle dargestellt. Stadtbaudirektor Markus Krämer hatte zunächst berichtet, dass im Raum Neu-Ulm Standorte für Windkraftanlagen gesucht werden. „Sie dürfen in Neu-Ulm nur auf Vorrangflächen errichtet werden. Eine Vorrangfläche könnte östlich von Holzschwang sein.“ Der dort befindliche Wald sei kein Problem, weil sich die Rotoren deutlich höher als die Baumwipfel befänden. Und die Stadtwerke Ulm (SWU) als wahrscheinlicher Betreiber sei mit Grundstückseigentümern schon im Gespräch.

Windräder rund um Holzschwang

Pläne zur Errichtung von Windrädern bei Holzschwang stoßen bei den Holzschwangern offensichtlich auf einiges Unverständnis, wenn nicht gar auf Widerstand. Ein Bürger meinte, wofür er viel Beifall bekam: „Drei oder vier Windräder mit einer Höhe von 287 Metern bei einer kleinen Ortschaft wie Holzschwang sind unmöglich. Das stellt auch eine Wertminderung der Gebäude hier dar. Die Leute geraten in Panik, wenn sie die Windräder sehen. Die Fundamente betragen 30 mal 30 Meter und sind acht Meter tief. Und das in so einem kleinen Gebiet. Das geht gar nicht.“

Angebracht wurde bei der Versammlung auch der Einwand, dass besorgter Strom aus dem Ausland, zum Beispiel Tschechien, günstiger sei, als der durch Windkraft erzeugte. Viele Windräder würden oft abgeschaltet, weil der Betrieb zu teuer sei. Ein weiterer Holzschwanger Bürger wies darauf hin, dass Windräder auch Lärm verursachten und bat die Verwaltung als Dienstleister, den ganzen Prozess sehr sensibel zu betrachten.

Neu-Ulms OB Albsteiger: „Ich bin keine Gegnerin der Windkraft"

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger erklärte „Ich bin keine Gegnerin der Windkraft. Eine sichere Stromversorgung insbesondere auch für die Wirtschaft ist relevant. Die Energiesicherheit in Zukunft ist gefährdet. Wir haben die Verpflichtung, gewisse Gebiete für Windkraftanlagen auszuweisen. Die Bereiche werden dann in erster Linie vom Regionalverband festgelegt, nicht von uns. Aber wir können uns bei ihm zu Wort melden. Sollte der Standort bei Holzschwang konkreter werden, machen wir eine Extra-Bürgerversammlung.“

„Es gibt einige Ausschlusskriterien und es ist immer schwerer, Gebiete für Windkraftanlagen zu finden", merkte Krämer an. Das ganze Thema brauche Zeit. Nach einem hypothetischen Baubeschluss würde der Regionalverband für die Ausweisung sicher ein bis zwei Jahre brauchen. Wenn sich Investor und Grundstückseigentümer einig seien, könne dann geplant und gebaut werden. „Fünf bis sechs Jahre zögen dann schnell ins Land“, so Krämer abschließend.

Parkplätze am Sportplatz

Die Bürger und Bürgerinnen hatten Gelegenheit, sich zu Wort zu melden. So wurde unter anderem die als schlecht befundene Parkplatzsituation am Sportplatz und an der Mehrzweckhalle angesprochen und von einem Mann geraten, den Festplatz offiziell als Parkplatz auszuschildern.

Der ÖPNV bewegt

Thema war auch der sich angeblich verschlechterte öffentliche Nah- und Schulverkehr. Es wurde eine direkte Verbindung im 30-Minuten-Takt gefordert. Markus Krämer wies darauf hin, dass es erst 2027 besser werden könne, wenn die SWU dann Betreiber sei. Katrin Albsteiger dazu: „Es wird an einer Optimierung gearbeitet.“

Glasfaserausbau bleibt schwierig

Auch der Glasfaserausbau war Thema von Albsteiger: „Das ist ein furchtbares Thema. Alle drei Monate gibt es Änderungen. Mit dem Ausbau wurde bis vor kurzem gutes Geld verdient, jetzt funktioniert das System nicht mehr und die Unternehmen steigen aus.“

Positiv sei die Entwicklung bei den Sport-Umkleiden, so ein Bürger, nur im Außenbereich müsse noch etwas geschehen. Eine junge Feuerwehrfrau propagierte die Anschaffung zweier Defibrillatoren, damit im Notfall schnell geholfen werden könne. Albsteiger und ihre Mitstreiter von der Verwaltung versprachen, sich um alle Anliegen zu kümmern.