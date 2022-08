Holzschwang

vor 52 Min.

Kulturelles Wissen in Gefahr: Bauernmuseum in Holzschwang sucht Freiwillige

Lokal Christian Bühler hat das faszinierende Bauernmuseum in Holzschwang aufgebaut. Jetzt ist er 91 – und sorgt sich um die Zukunft der Ausstellung.

Von Ralph Manhalter

Leider fehle es am Nachwuchs, so Christian Bühler, der Initiator und Besitzer des privaten Bauernmuseums in Holzschwang. Händeringend gesucht sind demnach Personen, die Interessierte durch die beträchtliche Sammlung führen könnten. Was sich dem Besucher und der Besucherin bietet, ist mehr als ein Querschnitt durch die Landwirtschaft des 20. Jahrhunderts. Die Exponate vermitteln den Geist und die Kultur des Landlebens vor der durchgehenden Automatisierung.

