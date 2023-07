Holzschwang

06:00 Uhr

Organist geht in Ruhestand: Jetzt spielt ein Roboter die Kirchenorgel

Plus Sechs Jahrzehnte hat Hans Stumpp zuverlässig die Holzschwanger Orgel zum Klingen gebracht. Mit 88 Jahren geht er in den verdienten Ruhestand – nun ersetzt ihn eine Maschine.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Auf der Orgel der Holzschwanger Kirche liegen noch Stifte, ein Radiergummi und ein Spitzer. Hier hat bis vor kurzer Zeit ein Mensch Anmerkungen in Noten geschrieben. Jetzt sind die Schreibutensilien in Holzschwang eher Erinnerungen: Organist Hans Stumpp aus Pfuhl ging nach etwa sechs Jahrzehnten in den Ruhestand, mit 88 Jahren. Die Fahrten nach Holzschwang wurden ihm beschwerlich. Statt Hans Stumpp orgelt nun ein Roboter.

Organola zieht alle Register

Den menschlichen Umgang vermisse er, sagt Pfarrer Thomas Pfundner. Und die Donnerstagabende, an denen Hans Stumpp für den Sonntagsgottesdienst in Holzschwang an der Kirchenorgel übte, und an denen man den Orgelklang leise ins Pfarrhaus hinüber hörte. Sonst aber: Der Roboter Organola, der auf den Tasten der Orgel sitzt, erfüllt sein Amt mit großer Präzision. Fehler hat er noch nie gemacht, und er kann nicht nur das gesamte evangelische und das gesamte katholische Gesangbuch spielen, sondern auch Präludien, ganz ohne Üben. Hans Stumpp selbst empfinde den Roboter als "Notbehelf" – aber als weitaus besser als den Umstand, dass ein Organist für Holzschwang nicht mehr zu finden war. Zumal Organola auch in Hausen einsetzbar ist. Die Verwendbarkeit ist mit einer Lizenz verbunden – und möglich, weil der Spieltisch der Hausener Kirche genauso breit ist wie der der Holzschwanger Kirche, nämlich – mit Wangen – 80 Zentimeter. Gebaut hat den Orgelroboter Organola, der ebenso lang ist wie die Breite des Spieltisches, Klaus Holzapfel aus Reistingen im Landkreis Dillingen. Organola bedient die Tasten der Orgel, zieht die Register – nur die Pedale bleiben unbenutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen