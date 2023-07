Wenn Holzschwang im Grünen feiert

Unter Bäumen feiern die Holzschwanger zwei Tage lang das Waldfest.

Der lauschige Ort unter den Bäumen des Waldes bei Holzschwang war am Wochenende wieder Anziehungspunkt für viele Menschen aus Nah, aber auch aus Fern.

Holzschwang feiert Waldfest

Zwei Tage lang feiern beim Waldfest, das hat etwas, zumal wenn das Wetter im Großen und Ganzen mitspielt. Schon kurz nach Beginn am frühen Samstagabend waren die zahlreichen Tische sehr gut besetzt und am Essens- sowie am Bierstand bildeten sich lange Schlangen. Sehr begehrt waren wieder die „Original Holzschwanger Hähnchen“, aber auch Schaschliks und Würste gingen weg wie die warmen Semmeln.

Am Samstag spielte die Schützenkapelle Holzheim auf (im Bild), am Sonntag sorgte zuerst die Schützenkapelle Reutti für Stimmung, später die Jugendblaskapelle Holzschwang/Reutti sowie die Dorfmusikanten Aufheim. Damit auch die Kinder zu ihrem Recht kamen, dafür sorgte die Feuerwehr Holzheim mit diversen Spielen.